Liveblog zum Coronavirus : 101 von 188 Infizierten in Deutschland stammen aus NRW

Die Dehoga NRW schlägt Alarm: Das Gastgewerbe zwischen Rhein und Weser spürt zunehmend die Folgen durch die Verbreitung des Coronavirus - vor allem durch die Absage von Messen oder Großveranstaltungen. „Wenn in Köln, Düsseldorf oder Essen wie geschehen Messen abgesagt oder verschoben werden und Großveranstaltungen wie der Cyber Security Tech Summit Europe 2020 in Bonn ausfallen, bedeutet das nicht nur weniger Übernachtungen in den Messestädten und deren Umgebung, sondern auch massive Umsatzausfälle für Eventcaterer und Restaurants“, beschreibt Bernd Niemeier, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Nordrhein-Westfalen (Dehoga NRW), in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus werden über das ganze Land verteilt, also auch in ländlichen Regionen, geschäftsbedingte Übernachtungen oder geschlossene Gesellschaften storniert. Vor diesem Hintergrund erwarte die Branche politische Unterstützung. „Wir brauchen jetzt von unserer Landes- wie unserer Bundesregierung effektive, schnelle, unbürokratische Liquiditätshilfen und Fördermaßnahmen", so Niemeier. Dazu fordert er steuerliche Entlastungen der gastgewerblichen Betriebe, die mittel- und langfristig wirken. "Dabei geht es nicht nur um die Existenz der Betriebe, sondern auch um die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Arbeitsplätze in Gefahr geraten.“