Liveblog zum Coronavirus : Mehr als 45.000 Menschen sind laut US-Forschern schon wieder gesund

In Mönchengladbach wird vorerst kein Diagnosezentrum eingerichtet - erst, wenn sich die Lage zuspitzt, wie unsere Kollegin Denisa Richters in Erfahrung gebracht hat. Dazu sei man in ständigem Kontakt mit Vertretern der niedergelassenen Ärzte und Krankenhäuser. Konkrete Pläne existieren aber bereits. Wie die aussehen, erklärt Arno Theilmeier, promovierter Internist und bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein Vorsitzender der Kreisstelle Mönchengladbach.



Bei hohem Patienten-Aufkommen soll in der Notdienstpraxis Mönchengladbach ein Bereich eingerichtet werden, in dem ein Arzt Menschen mit Verdachts-Symptomen (die sich vorher telefonisch anmelden müssen) untersucht, Abstriche nimmt und entscheidet, ob sie ins Krankenhaus, in häusliche Quarantäne kommen oder sich weiterhin frei bewegen können. „Damit das bestehende System nicht belastet wird, sollen das Kollegen übernehmen, die in Ruhestand sind, aber noch praktizieren können“, sagt Theilmeier.



Sollte das Aufkommen geringer und kein stationäres Zentrum nötig sein, sei angedacht, dass der Arzt - in entsprechender Schutzkleidung – zu den Verdachtspatienten fährt, um sie zu untersuchen. Aktuell, so Theilmeier, sei das Aufkommen nicht höher als normalerweise in der Zeit nach Karneval. „Die Ärzte verhalten sich vorbildlich. Bislang musste noch keine Arztpraxis oder Notfallambulanz wegen Überlastung geschlossen werden“, bestätigt auch Stadtsprecher Wolfgang Speen.