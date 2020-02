Katholische Kirchen in Baden-Württemberg sollen in den Gottesdiensten auf das gegenseitige Händereichen als Friedensgruß verzichten, für die Kommunion gelten Vorsichtsmaßnahmen und selbst das Weihwasser wird aus den Kirchen entfernt.



In Rundmail an alle Leitenden Pfarrer hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart Empfehlungen ausgesprochen. So sollen die Weihwasserbecken geleert-, die Hostie nur von Hand zu Hand übergeben und auf die Kelchkommunion mit der Gemeinde komplett verzichtet werden.



Im besonders betroffenen Norden Italiens wurden Gottesdienste ausgesetzt und ähnliche Maßnahmen wie in Baden-Württemberg ergriffen.