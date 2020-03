Coronavirus-Liveblog : Italien weitet Sperren auf ganzes Land aus

Am Nachmittag machte die Zahl von 5000 Menschen in Heimquarantäne in Brandenburg die Runde. Am Abend konkretisierte sich die Zahl einem Medienbericht auf 2500, die wegen des Corona-Verdachts in Neustadt (Dosse) im Kreis Ostprignitz-Ruppin in häuslicher Quarantäne bleiben müssen. Diese Zahl hat "Brandenburg aktuell" vom "rbb" aus Kreisen der Landesregierung erfahren. Die Menschen müssen vorsorglich zu Hause bleiben, weil eine Berlinerin, die sich mit dem Lungenvirus infiziert hatte, vorher bei einem Treffen von Amt, Gestüt und Schulen war. Bei 18 Beteiligten dieses Treffens wartet man noch auf das Testergebnis.