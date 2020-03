In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bis Samstagabend auf 795 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin mit.



Nach wie vor gibt es in Nordrhein-Westfalen mit Abstand die meisten Fälle: Dort gibt es laut RKI 373 nachgewiesene Infektionen. In Bayern gab es laut RKI 134 Fälle, in Baden-Württemberg 170.



Am Nachmittag wurde dann bekannt, dass es einen ersten Fall in Wermelskirchen gibt. Am Abend meldete zudem Remscheid die ersten vier Fälle.