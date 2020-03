Liveblog zum Coronavirus : „Wir sollten das schon mit Sorge betrachten, aber nicht durchdrehen“

In China ist die Zahl der Neuinfektionen offiziellen Statistiken zufolge rückläufig. Das Land meldete für Montag 125 neue Fälle, tags zuvor zuvor waren es noch 202. Insgesamt sind damit in China 80.151 Menschen infiziert. Die Zahl der Toten stieg um 31 auf 2.943. Alle neuen Todesfälle ereigneten sich in der zentralen Provinz Hubei, darunter 24 in der Provinzhauptstadt Wuhan, wo das Virus zunächst ausgebrochen war.



Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam will die verbliebenen Bürger der Sonderverwaltungszone aus Wuhan zurückholen. Mit vier Charterflügen würden 533 Bürger am Mittwoch und Donnertag ausgeflogen und anschließend 14 Tage abseits bisheriger Quarantänestationen isoliert, so Lam.



In Südkorea spitzt sich der Virusausbruch weiter zu. Die Behörden dort meldeten 600 neue Infektionsfälle. Die Gesamtzahl liegt in dem Land nun bei 4.812. Die Zahl der Todesfälle, kletterte seit dem Vortag um zwei auf 28.