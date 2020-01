Nach Aufenthalt bei Wuhan : Verdacht auf Coronavirus in Unna - Mann isoliert

Unna Im Kreis Unna ist ein Mann mit Coronavirus-Verdacht vorsorglich auf die Isolierstation des Klinikums Lünen gebracht worden.

Der Mann aus Kamen habe sich mehrere Wochen lang beruflich in der Gegend Wuhan in China aufgehalten und sei am 10. Januar nach Deutschland zurückgekehrt. Wie der Kreis Unna weiter mitteilte, befindet er sich seit dem Donnerstagmorgen in der Klinik, sein Gesundheitszustand sei „nicht besorgniserregend“. Allerdings besteht der Verdacht auf Coronavirus. Der Mann wurde deshalb in das Klinikum Lünen gebracht und isoliert. Medien hatten zuvor darüber berichtet. In NRW sind außerdem schon in Siegen zwei Patienten mit Coronavirus-Verdacht vorsorglich isoliert worden.