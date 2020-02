Liveblog zum Coronavirus in NRW : Behörde meldet zwei weitere Infektionen im Kreis Heinsberg

Der Corona-Krisenstab im Kreis Heinsberg will laut Pressemitteilung alle Besucher einer Karnevalssitzung in Gangelt (Kappensitzung in Langbroich-Harzelt am 15. Februar) erfassen. Die Besucher sowie deren Partner, Kinder und andere Mitbewohner sollen für 14 Tage zu Hause in Quarantäne bleiben, heißt es. Wer an der Sitzung teilgenommen hat, soll sich umgehend beim Kreis Heinsberg melden - und keinesfalls selber zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen. Mehr Infos hier: