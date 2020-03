Liveblog zum Coronavirus : Weltweit mehr als 100.000 Infektionen gemeldet

Die SPD in Nordrhein-Westfalen hat die wegen mangelhaften Arbeitsschutzes kritisierten Krankenhäuser in Schutz genommen. Mit seinen Vorhaltungen Hierbei lenke Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann (CDU) von eigenen Fehlern bei der Bekämpfung des Coronavirus ab, erklärte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lisa Kapteinat, am Freitag vor Journalisten in Düsseldorf. Im bevölkerungsreichsten Bundesland fehle es derzeit an einem "generalstabsmäßigen Vorgehen von oben".



Laumann hatte es als blamabel bezeichnet, dass die Krankenhäuser nicht genügend Atemschutzmasken und Schutzanzüge für ihr Personal eingelagert hätten. Deshalb habe das Land in der Corona-Krise eine Million Schutzmasken auf Steuerzahlerkosten bestellen müssen. Die Krankenhäuser hätten elementare Arbeitsschutzverpflichtungen verletzt. Dies werde Konsequenzen haben müssen, so der Minister.



Der SPD-Gesundheitsexperte Josef Neumann nannte es "eine Unverschämtheit" des Ministers, "mit dem Finger auf andere zu zeigen". Stattdessen habe es die Landesregierung versäumt, nach Ausbrechen des Coronavirus in China frühzeitig notwendiges Schutzmaterial für die Kliniken bei den Herstellern zu beschlagnahmen.