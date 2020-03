Übersicht für NRW : In diesen Städten und Kreisen gibt es Corona-Fälle

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Symptome und Test - so erkennt man das Coronavirus.

Düsseldorf In NRW werden immer mehr Corona-Fälle bekannt. Vor allem im Kreis Heinsberg gibt es viele Infizierte. Wir geben einen Überblick über die betroffenen Städte und Kreise.

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in NRW steigt. Bei insgesamt vier Patienten gibt es schwere Krankheitsverläufe. Bislang sind dem NRW-Gesundheitsministerium 172 Fälle von Corona-Infektionen gemeldet worden (Stand: 4. März, 16 Uhr). Am frühen Mittwochabend wurden noch weitere Fälle in Köln (5) und Duisburg (2) bekannt. Diese sind in dieser Aufstellung schon berücksichtigt.

Das Landesgesundheitsministerium verweist bei den Angaben darauf, dass es sich um ein dynamisches Geschehen handelt. Die Zahlen beziehen sich auf Informationen, die das Ministerium als offizielle Berichte erreicht haben. Dadurch könne es sein, dass vor Ort bereits bestätigte Fälle noch nicht in die Statistik mit eingeflossen sind.

Nach einem Coronavirus-Nachweis an einem Kölner Gymnasium fiel vorerst nur am Mittwoch der Unterricht aus. Ob der am Donnerstagmorgen wieder läuft, sollte noch im Laufe des Tages geklärt werden, wie die Stadt Köln mitteilte. Im Schwalmtal im Kreis Viersen wurde vorübergehend ein Gymnasium geschlossen, nachdem die Mutter einer Oberstufenschülerin positiv getestet wurde. Im Kreis Viersen befinden sich drei Infizierte in häuslicher Quarantäne. Der Kreis rechnete damit, dass die Zahl weiter steigt. In Aachen spitzte sich die Lage zu. Die Städteregion meldete am Mittwoch 25 nachgewiesene Virusfälle. Fünf Schulen in Stadt und Region sind den Angaben nach diese Woche geschlossen und eine Kita wegen einer infizierten Erzieherin.

Den Ärzten in NRW fehlt allerdings vielfach die Ausrüstung, um sich gegen das Virus zu schützen. Der Landrat im besonders betroffenen Kreis Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), berichtete von dramatischen Appellen aus der Praxis, etwa von einem Kinderarzt: „Herr Pusch, sorgen Sie dafür, dass wir weiter arbeiten können, sonst sterben meine kleinen Patienten an anderen Krankheiten!“, schrieb dieser Arzt.

In dieser Situation springt das Land für Krankenhäuser und Arztpraxen mit einer Großbestellung in die Bresche. Nordrhein-Westfalen will eine Million Schutzmasken kaufen, wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf ankündigte.

