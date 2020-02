Liveblog zum Coronavirus in NRW : Weitere Infizierte sind „Büroangestellte und Nachbarn aus Umfeld“

Laut dem NRW-Gesundheitsministeriums ist nur klar: Es gibt sechs bestätigte Corona-Fälle in NRW. Das teilte eine Sprecherin am Morgen mit.



Infiziert sind demnach ein 47-jähriger Mann und seine 46 Jahre alte Frau, die derzeit in der Uniklinik Düsseldorf behandelt werden. Bestätigt wurde der Coronavirus-Verdacht außerdem bei einer Mitarbeiterin des 47-Jährigen und bei deren Lebensgefährten. Hinzu komme der Soldat sowie ein Arzt, der in den Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach arbeitet, wie eine Ministeriumssprecherin am Donnerstag sagte.



In der Nacht zu Donnerstag und am frühen Morgen herrschte noch Unklarheit darüber, ob es sich bei dem infizierten Arzt aus Mönchengladbach womöglich um den Lebensgefährten der infizierten Mitarbeiterin aus Gangelt handeln könnte.