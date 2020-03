Coronavirus in Düsseldorf : Dank Webcam in die Innenstadt

Düsseldorf Wer zur Sicherheit auf den ausgiebigen Sonntagsspaziergang verzichtet, kann trotzdem einen Blick auf die menschenleeren Straßen und Plätze in Düsseldorf werfen. Wir haben einen kleinen Überblick für Sie.

Die Stadt hat an drei Standorten in der Düsseldorfer Innenstadt Webcams installiert. So hat man rund um die Uhr einen Blick auf das Treiben am Burgplatz, Rheinufer und Marktplatz. Zwar sieht man auf den Bildern am Sonntagmorgen immer noch einige Spaziergänger, es sind jedoch deutlich weniger, als an einem normalen Sonntag.

In Düsseldorf sind noch an fünf weiteren Standorten mehrere Webcams angebracht. Ob am Landtag, oder am Flughafen - über die Kameras können Sie auch außerhalb der eigenen vier Wände zumindest einen Blick auf Düsseldorf genießen. Nicht alle zeigen Video-Aufnahmen in Echtzeit. Bei manchen Angeboten handelt es sich um Einzelbilder, die sich minütlich aktualisieren.

Am Landtag sind insgesamt drei Kameras installiert. Zwei befinden sich außerhalb des Gebäudes und zeigen verschiedene Ansichten des Rheinturms und des Landtags. Eine dritte Kamera befindet sich im Plenarsaal.

Einen umfangreichen Rund-um-Blick bekommt man über die Webcam des Arag-Hochhauses. In 125 Metern Höhe ist die Kamera angebracht und liefert ständig neue Bilder aus verschiedenen Perspektiven. Die Stadtwerke Düsseldorf haben zwei Kameras auf dem Dach des Kraftwerks Lausward installiert. Dort gibt es einmal die Aussicht mit der Rheinkniebrücke im Hintergrund und in die andere Richtung auf Düsseldorf Heerdt mit dem Neusser Hafen.

Idyllischer geht es auf den Bildern der Webcam am Unterbacher See zu. Vom Nordufer können Zuschauer auf den See blicken. Die Bilder aktualisieren sich jede Minute.

Wer sein Fernweh in diesen Tagen ein wenig stillen möchte, der kann dies über die Webcams am Düsseldorfer Flughafen versuchen. Auch wenn der Betrieb in diesen Tagen wegen der Corona-Pandemie sehr ruhig ist - auf insgesamt fünf Webcams erhält man einen Einblick in die Check-In-Halle, die Flugzeugabfertigung, das Vorfeld, den Flugbetrieb und das Rollfeld.

