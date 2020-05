Forderung nach Lockerungen : „Tanzschulen sollten wieder öffnen – unter Bedingungen“

Ein Paar tanzt einen lateinamerikanischen Tanz in einer leeren Tanzschule (Symbolbild). Foto: Shutterstock/John Wollwerth

Düsseldorf/Viersen Seit Wochen wird in Tanzschulen nicht mehr das Tanzbein geschwungen. Geht es nach den Tanzlehrern in NRW, sollte sich das aber bald ändern – zumindest unter bestimmten Voraussetzungen.

Uwe Gobrecht leitet seit rund 20 Jahren die Tanzschule Reichelt in Düsseldorf. Einen Stillstand, wie es ihn in diesen Tagen gibt, hat er noch nie erlebt. Wo sonst laute Musik und fröhliche Stimmen zu hören sind, herrscht nun Stille. Die großen Räume der Tanzschule im Stadtteil Pempelfort sind leer. „Am Freitag, den 13. März, haben wir das letzte Mal unterrichtet“, sagt Gobrecht im Gespräch mit unserer Redaktion. Freitag der 13., ausgerechnet an diesem Tag. Seitdem quälen ihn Existenzängste und die Frage: Wann geht es endlich wieder los?

Ideen, unter welchen Umständen Gobrecht seine Tanzschule wieder öffnen könnte, hat er viele. „Zum Beispiel könnte man die Gruppen einfach halbieren, sodass sich weniger Personen in der Tanzschule aufhalten“, sagt Gobrecht. Auch könne er auf dem Boden Bereiche für die Paare markieren, in denen sie tanzen dürfen. Die Ansteckungsgefahr innerhalb der Paare sei ohnehin sehr gering, da diese fast ausschließlich Lebenspartner seien und meist im gleichen Haushalt leben. An Einfallsreichtum mangelt es Gobrecht nicht: So könne er durch zwei voneinander getrennte Ein- und Ausgänge dafür sorgen, dass sie sich Kursteilnehmer aus anderen Gruppen nicht begegnen, und die vorhandene Bar für Erfrischungsgetränke mit einer Scheibe abschirmen.

„Das funktioniert natürlich nur unter der Voraussetzung, dass nur stationäre Tänze gelernt werden“, sagt Gobrecht. Auf den Walzer müssten die Tanzschüler verzichten, da man dafür einen größeren Tanzbereich benötigt. Eine Öffnung der Tanzschulen für stationäre Tänze wie Salsa oder Disco-Fox kann sich auch Michael Behneke aus Viersen vorstellen. Behneke ist Regionalbereichsleiter des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes (ADTV) und selbst Leiter einer Tanzschule. „Die Tanzschulen sollten endlich wieder öffnen können – unter bestimmten Bedingungen“, sagt er.

Foto: Christoph Reichwein (crei) 20 Bilder Geschäfte in NRW öffnen nach Corona-Lockdown wieder

„Uns gibt es zwar nicht so häufig wie Hotels und Restaurants, wir sind aber genauso wichtig“, sagt er. Der ADTV habe bereits ein Konzept erarbeitet, unter welchen Voraussetzungen Tanzschulen wieder öffnen sollten. „Dazu gehören auch die Einteilung der Tanzflächen, stationäre Tänze, verkleinerte Gruppen, Spuckschutz sowie Maskenpflicht“, sagt der Tanzlehrer. Er verstehe nicht, warum Kinder wieder in die Schule gehen sollen, aber mit Abstand und unter anderen Hygienemaßnahmen keine Tanzschule besuchen dürfen. „Für uns gibt es bislang einfach gar keine Lockerungen“, klagt der Viersener. Ihm sei klar, dass er keine Kinder-Kurse mit 35 Teilnehmern durchführen sollte, doch auch Unterricht in Kleingruppen sei untersagt.