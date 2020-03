Coronavirus im Liveblog : Öffentliches Leben in NRW wird massiv eingeschränkt

Mehr Informationen von der PK der Stadt Düsseldorf:



Das öffentliche Leben kommt nun fast vollständig zum Erliegen. Die Stadt schließt Sportanlagen, Museen, Büchereien, Volkshochschule, Musikschulen und wohl auch die Schwimmbäder. Auch die Seniorenzentren unterbrechen den Betrieb. Die Stadt fordert die Sportvereine auf, auch ihre Anlagen zu schließe. In den Bürgerämtern wird der Betrieb weitestgehend eingestellt.



Düsseldorf bietet ab Montag eine Notversorgung in Kitas, die sich aber nur an Kinder von Menschen richtet, die in "systemrelevanten" Berufen arbeiten. Damit ist insbesondere das Gesundheitswesen gemeint. In jeder der 367 Kitas wird eine Notgruppe eingerichtet. Die Bürger sollen zunächst selbst einschätzen, ob sie zu der Zielgruppe gehören.