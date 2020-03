Coronavirus im Liveblog : Öffentliches Leben in NRW wird massiv eingeschränkt

Ein Überblick über die Aussagen Armin Laschets in der Pressekonferenz am Nachmittag:



NRW schließt seine Schulen. Die Regelung gilt ab Montag zunächst bis zum 19. April, wie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Am Montag und Dienstag stehen demnach die Lehrer noch in den Schulen zur Organisation von Betreuungsmöglichkeiten für die Schüler bereit.



Auch die Kitas werden ab Montag geschlossen. Eltern seien in der Pflicht, Kinder sollen nicht zu ihren Großeltern gebracht werden. Für Kinder von Ärzten und Pflegepersonal sollten in jeder Stadt und jedem Kreis aber Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden.



Der Start des Sommersemesters an den NRW-Hochschulen wird vorerst bis zum 19. April, dem Ende der Osterferien, verschoben. Ursprünglich sollte das Sommersemester an den Fachhochschulen am 23. März und an den Universitäten am 6. April beginnen.



Wegen der Ausbreitung des Coronavirus dürfen Alten- und Pflegeheime in NRW grundsätzlich nicht mehr besucht werden. Besuche seien nur in dringenden Ausnahmefällen möglich.



Alle landeseigenen Kultureinrichtungen bleiben ab sofort geschlossen. Die Maßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus gilt ebenfalls bis zum 19. April.



Der öffentliche Personennahverkehr in NRW wird wegen der Corona-Krise nicht eingeschränkt. Der Nahverkehr müsse funktionieren, damit die Pfleger und Ärzte von A nach B kommen könnten.