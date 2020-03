Coronavirus im Liveblog : NRW-Schulen schließen spätestens ab Mittwoch

In Düsseldorf beginnt wegen der Schulschließungen in NRW die Debatte um Unterstützung für Eltern. Der Oberbürgermeister-Kandidat der Grünen, Stefan Engstfeld, fordert Hilfe durch die Stadt. "Wir brauchen wir meiner Meinung nach in Düsseldorf schnellstmöglich eine Notfallinfrastruktur", sagte er unserer Redaktion. Dies gelte insbesondere für die Betreuung von Kindern, deren Eltern in lebenswichtigen Bereichen, zum Beispiel Gesundheit und Pflege, Sicherheit, öffentliche Ordnung und Nahversorgung arbeiten.