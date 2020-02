Liveblog zum Coronavirus : Auch Mitarbeiter von Düsseldorfer Unternehmensberatung infiziert

Es gibt einen ersten bestätigten Corona-Fall in Düsseldorf. Ein Mitarbeiter der Unternehmensberatung Ernst&Young ist an Covid-19 erkrankt. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens unserer Lokalredaktion. Der Mann hat seinen Arbeitsplatz in der Dependence am Graf-Adolf-Platz.



Zuvor war bereits eine junge Frau, die ihren Wohnsitz zwar in Düsseldorf hat, jedoch seit dem 19. Februar nicht mehr in der Stadt war, an dem Virus erkrankt. Sie hatte sich bei ihrem Freund in Heinsberg angesteckt.