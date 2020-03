NRW-Minister zum Coronavirus : NRW hilft Ärzten mit Schutzkleidung und Tests

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann beim Pressestatement zur aktuellen Lage in Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf NRW will mit einer Großbestellung dafür sorgen, dass es Ärzten und Pflegern bei der Behandlung möglicher Coronavirus-Infizierter nicht an Schutzbekleidung fehlt. Hilfe soll es auch für den Kreis Heinsberg geben.

„Wir werden heute die Kaufverträge unterschreiben, dass das Land Nordrhein-Westfalen eine Million Masken kauft“, kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf an.