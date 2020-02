Coronavirus in NRW : Kitas setzen auf Hygieneregeln bei Kindern und Eltern

Düsseldorf Das Coronavirus breitet sich auch in NRW aus. Bislang sind keine Kinder infiziert – Schulen und Kindergärten bereiten sich aber schon auf den Ernstfall vor.

Schulen und Kindergärten in Nordrhein-Westfalen stellen sich auf das Coronavirus ein. In Düsseldorf hat die Awo für mindestens eine Kita ein Informationsblatt mit Hygieneanweisungen herausgegeben. Darin werden auch die Eltern aufgefordert, sich an die Vorgaben zu halten. Demnach sollen die Kinder, kurz bevor sie in die Kita gebracht werden, mindestens einmal gemeinsam mit einem Elternteil gründlich die Hände gewaschen haben. Beim Abholen sollen Kinder und Eltern vor dem Verlassen der Kita noch einmal die Hände waschen. „In der Kitazeit achten die Erzieher auf erhöhtes Händewaschen. Außerdem werden morgens die Türgriffe im Eingangsbereich zusätzlich desinfiziert“, heißt es.