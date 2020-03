Liveblog zum Coronavirus : Infizierter Passagier aus Abu Dhabi am Düsseldorfer Airport gelandet

Im Corona-Diagnosezentrum in Düsseldorf haben sich am Montag bislang sieben Menschen auf das Virus testen lassen. Die Einrichtung ist am Montag und Dienstag in Räumen des Gesundheitsamts untergebracht, am Mittwoch geht eine speziell geschaffene Einrichtung an der Witzelstraße im Stadtteil Bilk in Betrieb.



Wer Fragen zu Corona hat oder eine Infektion fürchtet, soll sich zunächst an eine Hotline des Düsseldorfer Gesundheitsamts wenden. Die Stadt spricht von einem Ansturm auf die Hotline. Dort wird im Zweifelsfall der Test in dem Diagnosezentrum veranlasst.