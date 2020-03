Coronavirus in NRW : Immer mehr Busse mit versperrter Vordertür

Solingen/Dortmund Immer mehr Nahverkehrsunternehmen in NRW sperren wegen des Coronavirus bei Linienbussen die vordere Tür und richten einen Mindestabstand zum Fahrer ein. Ein Ticketkauf beim Fahrer ist bis auf weiteres nicht möglich.

Auch die Wahrscheinlichkeit der Übertragung für die Fahrgäste solle damit minimiert werden, betonten die Stadtwerke Dortmund DSW21. In Münster ist solch eine Regelung seit Donnerstag in Kraft. In weiten Teilen des Ruhrgebiets wie etwa in Dortmund, Duisburg, Bochum und Essen sowie in Wuppertal soll dies ab Samstag gelten.