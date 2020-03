Israel macht derzeit mit besonders drastischen Maßnahmen gegen das Coronavirus Schlagzeilen. So dürfen Touristen aus Deutschland derzeit praktisch nicht einreisen. Nun wurde bekannt, dass 16 Palästinenser bei Bethlehem im südlichen Westjordanland infiziert sind. 14 seien Mitarbeiter eines Hotels, zwei seien Familienmitglieder von Hotelangestellten. Präsident Mahmud Abbas rief für einen Monat den Notstand für das gesamte Westjordanland aus. Die Maßnahme trat am Freitagmorgen in Kraft.



Israel riegelte zudem nach eigenen Angaben in Absprache mit der Palästinenserbehörde die Stadt Bethlehem komplett ab. Es ist nach Angaben des israelischen Verteidigungsministeriums nicht möglich, die Stadt zu verlassen oder zu betreten. Nach palästinensischen Medienberichten sitzen noch rund 1500 Touristen in Hotels in Bethlehem fest. Sie sollen am Samstag ausgeflogen werden.