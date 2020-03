NRW-Gesundheitsminister zum Coronavirus : „Ich hoffe, dass wir eine Ausgangssperre nicht brauchen"

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hält in der Coronakrise Ausgangssperren wie in einigen anderen europäischen Ländern in Deutschland aus jetziger Sicht nicht für erforderlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Ich hoffe, dass wir sie nicht brauchen“, sagte Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag im Deutschlandfunk. Dies gelte allerdings nur dann, wenn die bisher beschlossenen Schutzmaßnahmen eingehalten würden.

„Wenn sich jetzt die Menschen an das halten, was wir jetzt von ihnen verlangen, dass ja doch das öffentliche Leben, bis auf dass man zur Arbeit geht, weitestgehend eingeschränkt ist, dann, glaube ich, kommen wir darum herum“, sagte Laumann auf die Frage nach Ausgangssperren. Die Menschen müssten dafür verstehen, „dass wir eine ernste Situation haben und wir alle auf unsere sozialen Kontakte verzichten müssen“.

Die bereits geltenden Einschränkungen für das öffentliche Leben wertete Laumann mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus als gerechtfertigt. „Es sind Einschnitte, aber es sind keine Einschnitte, die nicht erträglich sind“, sagte der CDU-Politiker. Laumann sagte auch, dass abweichend von den Empfehlungen auf Bundesebene Spielplätze in seinem Land nicht geschlossen werden sollten. Dies halte die Landesregierung mit Blick auf „die Lebenssituation einer Familie in einer kleinen Wohnung“ für nicht vertretbar.

(mba/AFP)