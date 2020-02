Die Entwicklungen im Liveblog : Infektion in Mönchengladbach - Patient positiv auf Coronavirus getestet

In Mönchengladbach gibt es die erste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Das erfuhr unsere Redaktion aus Behördenkreisen. Damit steigt die Zahl der bekannten Infektionen in NRW auf vier. Einzelheiten zu dem Fall sind bislang nicht bekannt. Bereits am Mittag war eine Patientin vom städtischen Gesundheitsamt in die Kliniken Maria Hilf eingewiesen worden. Bei der Frau handelt es sich Angaben eines Kliniksprechers zufolge um eine Patientin mit respiratorischer Erkrankung, die ein möglicher Verdachtsfall einer Coronavirus-Infektion sein könnte. Ob beide Fälle miteinander in Verbindung stehen, ist unklar.