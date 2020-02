Die Entwicklungen im Liveblog : Infektion in Mönchengladbach - Patient positiv auf Coronavirus getestet

Es gibt jetzt mehr Details zu dem Corona-Fall in Mönchengladbach. Betroffen ist ein Arzt aus den Kliniken Maria Hilf, der im Kreis Heinsberg wohnt und sich bei dem 47-Jährigen aus Gangelt angesteckt haben soll, der derzeit in der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird. Das bestätigte ein Sprecher der Kliniken Maria Hilf unserer Redaktion. Bei dem Arzt sei ein Abstrich genommen worden, weil er mit dem 47-Jährigen in Kontakt gestanden hatte. Der Sprecher betonte, zu der Infektion sei es nicht im Rahmen seiner Arbeit in der Klinik gekommen.

Am Abend informierte das Labor dann über das positive Testergebnis und informierte die Klinikleitung in Mönchengladbach. „Jetzt werden alle Personen getestet werden, die Kontakt zu unserem ärztlichen Mitarbeiter hatten“, sagte ein Kliniksprecher. Die Feuerwehr sei informiert.