Coronavirus in NRW : Dreistelliger Millionenschaden durch Messeabsagen befürchtet

Coronavirus in NRW

Düsseldorf Das Coronavirus sorgt in den Messestädten in Nordrhein-Westfalen für leere Hallen. Der Schaden ist gewaltig. Und es gibt immer neue Absagen.

Abgesagt oder verschoben - das gilt für etliche Messen in Nordrhein-Westfalen wegen der Ausbreitung des Coronavirus. „Einbußen in Millionenhöhe“ seien beispielsweise bei der Kölnmesse zu erwarten, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Alleine in Köln wurden fünf Messen abgesagt - darunter die Internationale Eisenwarenmesse und die Fitnessmesse Fibo.