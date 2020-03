Wegen Coronavirus : Beerdigungen nur noch im kleinsten Kreis

Düsseldorf/Jüchen Auch Beerdigungen sind von der Corona-Pandemie betroffen. Öffentliche Messen werden zwar nicht mehr gehalten, aber auf den Friedhöfen finden weiterhin Trauerfeiern statt. Die Regelungen sind jedoch unterschiedlich.

Keine öffentlichen Messen, keine Hochzeiten oder Taufen und Beerdigungen nur im engsten Kreis. So kann man die aktuelle Situation in den Kirchen zusammenfassen. Doch vor allem für Trauernde, die ohnehin bereits durch den Verlust eines Angehörigen emotional betroffen sind, ist die Situation nicht leicht.

Eine bundesweit einheitlich geltende Regelung für Beerdigungen für alle Bistümer gibt es nicht. Diese können laut eines Sprechers des Bistums Köln in dieser Sache eigenständig entscheiden. „Wobei sie in weiten Teilen an die Vorgaben staatlicher Stellen wie Landesregierungen und kommunaler Behörden gebunden sind und auf diese reagieren“, sagte der Sprecher weiter. Dennoch ist die Anzahl der zulässigen Trauergäste in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich.

In Jüchen musste am Dienstag das Ordnungsamt zum Friedhof anrücken. Bei einer Trauerfeier hatten sich laut Stadtsprecher Norbert Wolf rund 40 Personen versammelt, um von dem Verstorbenen Abschied zu nehmen. Seit Dienstag sind in Jüchen jedoch nur noch Beisetzungen mit maximal zehn Personen zulässig. „Da wir uns gerade in der Übergangsphase befinden, wurden die Anwesenden darüber nochmal vor Ort informiert", sagte der Sprecher unserer Redaktion. Die Trauernden haben laut Wolf „sehr verständnisvoll“ reagiert und seien anschließend in kleinen Gruppen mit genügend Abstand zueinander an das Grab getreten. Laut dem Stadtsprecher sind alle Bestatter über das künftige Vorgehen informiert.