Coronavirus in NRW : Lange Warteschlangen vor Aldi-Filialen wegen Desinfektionsmitteln

Duisburg/Düsseldorf Vor Aldi-Filialen in ganz Deutschland bildeten sich am Montagmorgen lange Schlangen. Bei einer Sonderaktion des Discounters gab es Desinfektionsmittel zu kaufen. Das ist wegen der Corona-Lage besonders gefragt.

Wartende Kunden soweit das Auge reicht: In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen warteten Menschen teilweise bereits deutlich vor Ladenöffnung vor den Geschäften. Vor einer Aldi-Filiale in Duisburg bildete sich am Morgen deutlich vor 8 Uhr eine lange Warteschlange vor dem Eingang.

In Düsseldorf standen die Menschen vor der Filiale an der Oberbilker Allee von der Eingangstür quer über den Parkplatz durch die Toreinfahrt bis zu Straße, wie eine Verkäuferin berichtete. Die Desinfektionsmittel seien innerhalb weniger Minuten vergriffen gewesen. Ähnliche Szenen waren vor dem Aldi an der Königsallee zu beobachten. „Hier standen mindestens 200 Leute vor der Tür, bevor wir um 8 Uhr aufgemacht haben“, sagte ein Verkäufer. Obwohl man nur drei Produkte pro Käufer abgegeben habe, sei „alles sofort weg gewesen“. Alles, was in den Filialen noch von den Desinfektionsmitteln zu sehen ist, sind an die Säulen und Türen geklebte Zettel mit Aufschriften wie: „Liebe Kunden, Desinfektionsmittel sind ausverkauft!“