Leere Straßen durch Corona : 70 Prozent weniger Verkehr als im März 2019

Düsseldorf Am Wochenende vom 21. und 22. März verzeichnete Straßen.NRW insgesamt 70 Prozent weniger Verkehr auf den Straßen als im Vergleichszeitraum 2019. Und am zurückliegenden Wochenende dürften noch weniger Menschen auf den Straßen unterwegs gewesen sein.

Von Montag bis Freitag der vergangenen Woche hat die Verkehrszentrale von Straßen.NRW in den Ballungsräumen einen Rückgang des Verkehrs von bis zu 40 Prozent verzeichnet. Einzige Ausnahme jedoch: der LKW-Verkehr. „Hier haben wir in unserer Stichprobe nur einen geringen Rückgang gemessen“, sagt Dr. Jan Lohoff, Abteilungsleitung Verkehrssteuerung in der Straßen.NRW-Verkehrszentrale.

Betrachtet man den Fernverkehr, wurde in Zeiten der Corona-Krise auf den Transitstrecken ein Rückgang des Verkehrsaufkommens in der 13. Kalenderwoche um 35 Prozent gemessen. Am Wochenende reduzierte sich der Fernverkehr wie auch in den Ballungsgebieten um 70 Prozent. Auffallend bei den Transitstrecken ist ein deutlicher Rückgang des Verkehrs aus Polen in Richtung Niederlande. „Und mit Blick auf die Ballungsräume ist die Verkehrsbelastung auf der A3 zwischen Köln und Düsseldorf am stärksten gesunken.“

Polen hatte am Wochenende vom 14. März an Grenzübergängen zu Deutschland Kontrollen eingeführt, um die Verbreitung des Coronavirus zu erschweren. Polen können in ihre Heimat zurückkehren, müssen aber für 14 Tage in Quarantäne. Ausländer dagegen dürfen nur in Ausnahmefällen ins Land. Für den Warenverkehr gibt es keine Begrenzungen. Seitdem haben sich an den Grenzübergängen an den Autobahnen große Staus gebildet.

Die Verkehrsbelastung auf Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen in Nordrhein-Westfalen wird regelmäßig gemessen. Induktionsschleifen in der Fahrbahn, so genannte "Automatische Dauerzählstellen", liefern dazu wichtige Daten. Um eine Vergleichbarkeit dieser Daten zu gewährleisten, müssen die gesammelten Zählungen aufbereitet werden. Dadurch veröffentlicht Straßen.NRW die Monats- und Jahresberichte zeitverzögert.

In NRW gibt es derzeit

169 Dauerzählstellen an Bundesautobahnen, davon 7 an Grenzübergängen

113 Dauerzählstellen an Bundesstraßen, davon 8 an Grenzübergängen

58 Dauerzählstellen an Landesstraßen, davon 5 an Grenzübergängen

2 Dauerzählstellen an Kreisstraßen

