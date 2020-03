Liveblog zum Coronavirus : 346 Infektionen in NRW – kein einziger bestätigter Fall in Sachsen-Anhalt

Und noch etwas Kurioses aus dem Ausland: Auch in Australien hat die Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus einen Ansturm auf Klopapier ausgelöst - nun ist ein Streit um das begehrte Produkt erneut eskaliert, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Wegen eines handgreiflichen Streits um eine Packung Klopapier in einem Supermarkt in Sydney musste am Samstag die Polizei anrücken. Bereits zuvor waren Hamsterkäufe in Australien in Gewalt umgeschlagen.



In einem im Internet kursierenden Video war zu sehen, wie sich die drei Frauen gegenseitig an den Haaren ziehen und anschreien. Eine der Frauen ruft: "Ich will nur eine Packung!", während die beiden anderen einen mit dutzenden Packungen Toilettenpapier befüllten Einkaufswagen beaufsichtigen.