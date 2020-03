Einschränkungen auch im Dom : Erzbistum Köln stellt wegen Coronavirus Gottesdienste ein

Der Kölner Dom. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln/Münster Köln verbietet alle Veranstaltungen - selbst Gottesdienste. Auch andernorts, etwa im Bistum Münster, hat die Corona-Krise durch Veranstaltungsverbote von Kommunen Auswirkungen auf das religiöse Leben. Nicht nur Christen sind betroffen.

Die Coronakrise hat inzwischen auch Folgen für das religiöse Leben in Nordrhein-Westfalen. So stellt das Bistum Münster die Gottesdienste auf unbestimmte Zeit ein. „Soweit dies möglich ist, gilt dies ab sofort, also noch für dieses Wochenende“, sagte ein Sprecher des Bistums am Samstag. Die Gesundheitsbehörden in einigen Kommunen hätten entschieden, dass auch Gottesdienste abzusagen seien, hieß es. Im Schnitt besuchen normalerweise ungefähr 150.000 Menschen die Sonntagsgottesdienste und Vorabendmessen.

Der Kölner Dom ist ab Sonntag nur noch für Menschen geöffnet, die ihn zum Gebet aufsuchen möchten. Das teilte Domsprecher Markus Frädrich am Samstagabend mit Verweis auf das von der Stadt Köln in der Coronakrise erlassene Veranstaltungsverbot mit. Deshalb würden ab Sonntag nur noch einzelne Gottesdienste unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert und von Domradio.de übertragen. Den Dom besuchen normalerweise im Schnitt 16.000 bis 20.000 Menschen täglich. Er ist damit eines der meistbesuchten Gotteshäuser in Deutschland.

Das Erzbistum Paderborn rät religiösen Menschen, wegen der Epidemie zu Hause zu beten. Die Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung seien ein schwerwiegender Grund, der die Gläubigen von der Sonntagspflicht entbinde, teilte das Erzbistum mit. Darunter fällt die Teilnahme an der Feier der Messe an Sonn- und kirchlichen Feiertagen. Die Entscheidung, ob Gottesdienste abgesagt werden, sollen Verantwortliche vor Ort in Absprache mit den Behörden treffen.

Der Zentralrat der Muslime (ZMD) hatte an die Moscheegemeinden in Deutschland appelliert, wegen des Coronavirus die Freitagsgebete auszusetzen. Damit solle ein Beitrag geleistet werden, die schnelle Verbreitung des Virus zu verlangsamen und das Gesundheitssystem nicht weiter unter Druck zu bringen, teilte der ZMD am Freitag mit. Bis mindestens Ende März sollten die Freitagsgebete, aber auch alle anderen Veranstaltungen und Aktivitäten in den Moscheen ausfallen.

Auch Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern sollen nach einem Erlass der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen unterbleiben. Das gut eine Million Einwohner zählende Köln - die größte Stadt des Bundeslandes - verbietet wegen der Coronavirus-Epidemie von Sonntag an alle Veranstaltungen. In Köln werden Veranstaltungen bis zum 10. April untersagt. Das gilt auch für Gottesdienste. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagte, die Domstadt stehe jetzt vor „einer der größten Herausforderungen in der jüngsten Geschichte“.

(mba/dpa)