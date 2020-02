Coronavirus in Deutschland : Viele Chinesen in NRW berichten von Diskriminierung

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Symptome und Test - so erkennt man das Coronavirus.

Wuhan/Düsseldorf In NRW sagen viele Chinesen, dass sie wegen des Virus unter Generalverdacht gestellt würden.

In Deutschland ist das Coronavirus mittlerweile bei zwölf Menschen nachgewiesen worden. Unter ihnen sind zwei Deutsche, die am Samstag aus China ausgeflogen wurden. Ihnen ging es nach Einschätzung der Ärzte vom Sonntag gut. Die beiden waren mit 122 weiteren Deutschen und deren Angehörigen mit einem Bundeswehrflugzeug aus Wuhan nach Frankfurt am Main gebracht worden.

In Nordrhein-Westfalen gibt es bislang keinen Krankheitsfall. Viele Chinesen klagen aber darüber, dass sie unter Generalverdacht gestellt würden. In Köln beispielsweise soll eine Kundin in einem Asia-Supermarkt ihre Tochter vor der Ansteckung mit dem Virus gewarnt haben. Auf seiner Facebook-Seite machte Geschäftsführer Yen Souw Tain seiner Verärgerung am Wochenende Luft. In seinem Post berichtet er davon, dass die Frau ihre Tochter dazu aufgefordert haben soll, sich den Schal als Atemschutz über Mund und Nase zu ziehen. Als die Tochter daraufhin fragte, ob „hier alle Chinesen krank“ seien, habe die Mutter nicht reagiert. Der Betreiber und seine Mitarbeiter sind entsetzt: „Wir sind schockiert und finden es traurig, dass es sowas überhaupt noch gibt [...]. Das ist Rassismus, den man nicht sofort erkennt, und reinste Panikmache.“ Ein klärendes Gespräch mit der Frau sei nicht möglich gewesen. Seit dem Wochenende wurde der Post vielfach kommentiert. Viele Nutzer äußerten ihre Unterstützung für die Haltung der Betreiber.

info Sars-Pandemie forderte rund 1000 Todesopfer Krankheit Das Schwere Akute Respiratorische Syndrom (SARS) wurde erstmals im November 2002 in der chinesischen Provinz Guangdong beobachtet. Insgesamt starben bei dem Ausbruch rund 1000 Menschen. Impfung 2005 entdeckte eine US-Forscherin einen Impfstoff, der bereits erfolgreich an Mäusen getestet wurde.

Laut Shixu Zhang, der im Düsseldorfer Restaurant seiner Familie aushilft, ist die Zahl der Kunden in den vergangenen Wochen zurückgegangen. Vor allem chinesische Gäste kämen deutlich seltener. Zudem habe die Familie für die Mitarbeiter des Restaurants aus Sicherheitsgründen bereits Atemschutzmasken gekauft. „Wenn es ganz schlimm werden sollte, werden wir sie tragen, aber vorerst wollen wir die Kunden nicht unnötig verängstigen“, sagt Zhang. Seit etwa zwei Wochen bemerke er zudem, dass sich die Stimmung auf der Straße verändert habe. „Wenn ich auf der Straße huste, gehen die meisten einen Schritt zurück“, so Zhang. Rochan Ho, Inhaberin des Lebensmittelgeschäfts Fresh Asia in Düsseldorf, beobachtet ebenfalls seit etwa einer Woche, dass es in ihrem Geschäft ruhiger geworden ist. „Alle Augen sind zurzeit auf uns Chinesen gerichtet, dabei sind wir von hier und leben wie alle anderen in Deutschland“, sagt Ho.

Der chinesische Generalkonsul Haiyang Feng hat ebenfalls bereits von Vorfällen gehört, in denen Menschen asiatischer Herkunft beleidigt oder gemieden worden sind. „Natürlich sollten wir solchen Stimmungen entgegenwirken.“ Man habe andererseits aber auch Unterstützung und Anteilnahme erfahren, sagte Feng: „Der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link und viele andere Deutsche haben mir Briefe und E-Mails geschrieben, in denen sie uns Chinesen Kraft wünschen und ihre Anteilnahme aussprechen.“

Die Gesundheitskommission in Peking meldete am Montag den bisher stärksten Anstieg der Infektionen und Todesfälle innerhalb eines Tages. Die Zahl der Toten in China erhöhte sich auf 361, die Zahl der bestätigten Infektionen in China kletterte sprunghaft um 2829 auf 17.205 Fälle. Die Gesundheitskommission sprach zudem von mehr als 20.000 Verdachtsfällen. China bekämpft die Ausbreitung im Land mit radikalen Maßnahmen. In der Krisenregion in Zentralchina wurden 45 Millionen Menschen in mehreren Städten abgeschottet.