Polizei in Aachen : Diebe stehlen Klopapier aus Auto

Würselen In Würselen haben Diebe die Scheibe eines Autos eingeschlagen, um „Beute“ zu machen. Sie stahlen mehrere Pakete Toilettenpapier.

Die Polizei in Aachen konnte selbst kaum glauben, zu welchem Einsatz sie am Freitagmorgen nach Würselen gerufen wurden. Dort stand ein Auto, dessen Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Dann erzählte der Besitzer, was aus dem Fahrzeug gestohlen wurde: Klopapier. Der Mann hatte mehrere Pakete Toilettenpapier über Nacht in seinem Wagen gelassen.