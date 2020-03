Coronavirus im Liveblog : Italien lässt fast alle Geschäfte schließen

Die Düsseldorfer Kulturinstitute mit großen Bühnen und Podien werden wegen der Corona-Krise in den kommenden Wochen ihren Betrieb einstellen. Nach Informationen unserer Redaktion wurden in Absprache mit Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) alle Veranstaltungen in der Rheinoper, der Tonhalle und im Schauspielhaus bis auf Weiteres abgesagt. Zwischenzeitlich wird demnach eine Neubewertung erfolgen. In der Oper sind eine Ballettpremiere, in der Tonhalle mehrere hochrangige Symphoniekonzerte und im Schauspielhaus die aktuelle Strindberg-Premiere betroffen.



Zudem hat die Landeshauptstadt Düsseldorf eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen. Das schreibt sie am Abend in einer Pressemitteilung. Demnach werden alle Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern, die gleichzeitig anwesend sind, generell untersagt. "Die Allgemeinverfügung ist zunächst bis Mittwoch, 22. April, befristet, kann aber verlängert werden, wenn die Lage dies erfordert", heißt es. Damit keine Missverständnisse aufkommen, heißt es weiter: Der laufende Betrieb von Arbeitsstätten, in denen ausschließlich dort beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anwesend sind, seien keine Veranstaltungen im Sinne dieser Verfügung. Hinsichtlich der Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern erfolge derzeit die verwaltungsinterne Abstimmung. Über das Ergebnis werde gesondert informiert.