Der Höhepunkt der Ausbreitung des Coronavirus ist laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch nicht erreicht.



"Aus der Coronavirus-Epidemie in China ist eine weltweite Pandemie geworden", sagt Spahn in einer Regierungserklärung im Bundestag. Er ruft zugleich die Bevölkerung zu Besonnenheit auf. Das deutsche Gesundheitssystem sei gut gewappnet. Allerdings könne die Belastung noch stärker werden als jetzt.



Das Vorgehen der Behörden bewertete Spahn positiv, räumte aber auch Mängel ein. So dauere es vielfach zu lange, bis Verdachtsfälle getestet werden könnten. Deutschland könne sich bei der Bekämpfung des Virus aber auf Experten verlassen, "die zu den besten gehören". Er verwies erneut darauf, dass die Krankheit in den allermeisten Fällen milde verlaufe.