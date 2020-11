Coronavirus-Pandemie : Verschonte Häftlinge müssen „nachsitzen“

Ein leerer Gang in der JVA Düsseldorf. Um die Quarantäne-Regeln einzuhalten, mussten viele Häfltinge ihre Haftstrafe vorerst nicht antreten. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Wegen der Coronavirus-Pandemie waren mehr als 1000 Straftäter in NRW von der Haft vorübergehend verschont worden, damit in den Gefänigssen genug Platz für Quarantäne-Maßnahmen ist. Doch viele von ihnen mussten bereits nachsitzen.

Um in den NRW-Gefängnissen Platz für Quarantänemaßnahmen zu schaffen, waren zu Beginn der Corona-Pandemie mehr als 1000 Straftäter von der Haft vorübergehend verschont worden. Inzwischen hätten etliche von ihnen ihre Strafe bereits „nachsitzen“ müssen, berichtete NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) an den Rechtsausschuss des Landtags.

In 82 Fällen seien Straftäter wieder hinter Gittern gelandet. In 32 Fällen sei anstelle von Gefängnis wegen nicht gezahlter Geldstrafen eine Ratenzahlung bewilligt worden. 31 Reststrafen seien zur Bewährung ausgesetzt und 15 Geldstrafen doch noch bezahlt worden, so dass sich die Haft erübrigt habe.