Corona-Liveblog : Gladbach gegen Köln wird zum Geisterderby

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet stärkt seinen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bei den Regeln zur Corona-Bekämpfung den Rücken. Die beiden werden am Dienstag nach der Kabinettssitzung um 15 Uhr gemeinsam vor die Presse treten. Es ist damit zu rechnen, dass sie die Grundregeln für künftige Veranstaltungsverbote vorstellen.



Laumann hatte schon am Montag erklären lassen, dass er sich der Linie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn anschließen will, dass Veranstaltungen ab 1000 Personen verboten werden sollen. Nachdem beispielsweise Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) öffentlich erklärt hatte, von solchen pauschalen Regelungen wenig zu halten, wird das Land nun wohl umso klarer sprechen.



Schon am Sonntag hatte Laumann in der Talkshow Anne Will gesagt, die Linie des Bundes und des Landes sei von den lokalen Gesundheitsämtern als Anweisung zu verstehen. Zum Hintergrund muss man wissen, dass das Infektionsschutzgesetz des Bundes den Bundesländern das Recht gibt, den Kommunen Regeln für den Umgang mit Infektionskrankheiten zu geben. Die Umsetzung liegt dann zuerst beim Gesundheitsamt, laut dem Gesetz.