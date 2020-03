Liveblog zum Coronavirus : Gesundheitsministerium meldet fast 500 bestätigte Fälle in NRW

In Nordrhein-Westfalen sind mittlerweile fast 500 registrierte Fälle von Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Das NRW-Gesundheitsministerium in Düsseldorf berichtete am Mittag laut Deutscher Presse-Agentur von 484 bestätigten Infektionen (Stand: 11.30 Uhr). Im Vergleich zum Samstag ist das ein Anstieg um 107 Fälle. Da das Ministerium seine Zahlen fortlaufend aus den Kommunen erhält, sind nicht alle Zahlen in der Landesliste auf dem aktuellsten Stand. So hatte der am stärksten betroffene Kreis Heinsberg nach Angaben einer Sprecherin am Sonntagmittag bereits 285 Fälle registriert - in der Liste des Ministeriums waren es erst 277. Die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut vermeldet (392 Fälle in NRW, Stand 8 Uhr), sind noch einmal niedriger – hier kommen die Zahlen als letztes an.