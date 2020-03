Liveblog zum Coronavirus : Hunderte Fans aus dem Kreis Heinsberg bleiben Bundesliga-Spiel in Mönchengladbach fern

Seit der Nacht gibt es einige weitere Fälle. Das Gesundheitsministerium von Argentinien meldet den ersten Todesfall des Landes im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Er ist gleichzeitig der erste bekannte Todesfall in Lateinamerika. Auch gibt es weitere Infektionen. So bestätigte Moldawien den ersten Coronavirus-Fall, auch in der US-Hauptstadt Washington schrieb die Bürgermeisterin von einem „vermutlich positiven Test“. In China ist die Zahl der bekannten Neuerkrankungen nach Angaben der Behörden am Samstag auf 44 gefallen nach 99 am Tag zuvor. Die Zahl der neuen Todesfälle liegt demnach mit 27 etwa auf dem Niveau des Vortages mit 28.



Für besondere Aufmerksamkeit sorgt ein weiterer Infektionsfall in den USA. Dort wurde bekannt, dass ein Teilnehmer einer konservativen Politik-Konferenz positiv getestet wurde. An dieser hatten Ende Februar auch Präsident Donald Trump und Vizepräsident Mike Pence teilgenommen. Der Teilnehmer ist nach Angaben der Veranstalter inzwischen unter Quarantäne in einem Krankenhaus in New Jersey. Kontakt zu Trump oder Pence hatte der Teilnehmer demnach nicht.