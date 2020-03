Todesfall in Ägypten : Erstmals Deutscher nachweislich an Coronavirus gestorben

Unter den gravierenden Auswirkungen des Coronavirus in Italien haben auch die Besucher in Rom zu leiden. Auch der Vatikan hat am Wochenende eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. So bleiben ab sofort die Vatikanischen Museen bis 3. April geschlossen. Wie der Vatikan am Sonntag mitteilte, betrifft dies auch die übrigen Museen und Ausgrabungen wie jene unter dem Petersdom, die Päpstlichen Villen in Castel Gandolfo oder Museen anderer Papst-Basiliken in Rom. Die Katakomben waren schon zuvor geschlossen worden.