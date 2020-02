Unterdessen wurde bekannt, dass auch in Algerien ein Coronavirus-Fall bekannt geworden ist. Dabei handele es sich um einen italienischen Patienten, der Anfang vergangener Woche eingereist sei, teilte das Gesundheitsministerium in Algier am Dienstagabend mit. Mitte des Monats hatte Ägypten als erstes Land in Afrika eine Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet.