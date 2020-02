Newsblog zum Coronavirus : Kölner Uniklinik-Mitarbeiterin zeigt Symptome nach Kontakt mit Erkranktem

Im nordrhein-westfälischen Erkelenz ist ein Coronavirus-Fall bekannt geworden. Ein 47 Jahre alter Mann aus Gangelt hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Am späten Dienstagabend wurden er und seine Ehefrau in die Düsseldorfer Uniklinik verlegt. Am Mittwoch wendete sich der Landrat des Kreis Heinsberg, Stephan Pusch, an die Bevölkerung. Er riet, Ruhe zu bewahren und nicht in Panik zu verfallen. Wir berichten hier über alle Geschehnisse im Newsblog.