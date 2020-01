Angst vor Coronavirus : Erste Unternehmen sagen China-Reisen ab

Ein Mädchen trägt eine Atemschutzmaske und sitzt vor einem Koffer in Beijing. Foto: AFP/NICOLAS ASFOURI

Düsseldorf Nachdem das Coronavirus auch in Deutschland angekommen ist, sagen Veranstalter Reisen nach China ab. Große Unternehmen mit Sitz in NRW sind derweil gelassener.

Nachdem klar ist, dass sich ein deutscher Mitarbeiter eines Automobilunternehmens mit dem Coronavirus infiziert hat, haben zahlreiche vor allem Reiseveranstalter Konsequenzen gezogen. So auch der Studienreisenanbieter „Studiosus“. Das Unternehmen hat alle geplanten Reisen nach China bis mindestens zum 15. April komplett abgesagt. „Vor dem Hintergrund einer anhaltenden Lage-Verschlechterung und der Verschärfung der Reisehinweise des Auswärtigen Amtes sehen wir derzeit keine Möglichkeit, geplante Chinareisen durchzuführen“, teilte das Unternehmen mit. Man wolle die Lage beobachten und jeweils bis spätestens zwei Monate vor dem Abreisetermin entscheiden, ob geplante Chinareisen durchgeführt werden können oder ebenfalls abgesagt werden müssen. Alle Kunden, die eine Reise nach China bis zum 31. Mai gebucht haben, können laut Studiosus kostenlos umbuchen oder komplett stornieren. In unserem Live-Blog informieren wir Sie über die neuesten Entwicklungen zum Coronavirus.

Auch der Reiseveranstalter Tui hat bereits reagiert. Tui-Kunden, die in den nächsten zwei Wochen eine China-Reise geplant haben, können gebührenfrei auf einen anderen Reisetermin umbuchen. Aktuell hat Tui nach eigenen Angaben nur wenige Gäste in dem Land.

Nicht nur Reiseveranstalter, auch andere Unternehmen sind von Einschränkungen durch das Virus betroffen. Ein generelles Reiseverbot wurde bei der Metro AG nicht ausgesprochen. Die Metro AG mit Sitz in Düsseldorf hat insgesamt vier Märkte in dem betroffenen Gebiet Wuhan. Als Vorsichtsmaßnahme rate man allen Mitarbeitern, Reisen dorthin bis auf Weiteres zu verschieben. Das teilte eine Metro-Sprecherin auf Anfrage mit. „Darüber hinaus wurde ein spezielles Team zusammengestellt“, sagte die Sprecherin weiter. Es bestehe aus Mitarbeitern verschiedener Abteilungen die zu den Entwicklungen im regelmäßigen Austausch stehen. In den vier Märkten in Wuhan habe man unter anderem Körpertemperatur-Kontrollpunkte eingerichtet, wie man sie von Flughäfen kennt. Auch dokumentiere das Unternehmen Krankheitsfälle von Mitarbeitern. Bislang gebe es keine Infektionen, heißt es.

Beim Chemie- und Pharmakonzern Bayer mit Sitz in Leverkusen beobachtet man die Situation ebenfalls aufmerksam. Im gesamten Raum Asia/Pacific – darunter auch die VR China, Hong Kong und Taiwan - beschäftigt Bayer rund 22.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Durch das Corona-Virus haben wir bislang keine Einschränkungen hinsichtlich unserer Produktion oder unserer Arbeitsabläufe in China oder anderswo“, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Gegebenenfalls werden entsprechende Verhaltenshinweise gegeben oder auch Verbote von Dienstreisen in bestimmte Regionen ausgesprochen, sollte dort beispielsweise die Gesundheit des Reisenden gefährdet sein“, sagte der Sprecher weiter. Ein solches Verbot bestehe für China derzeit nicht. Alle Dienstreisen würden jedoch auf Ihre Notwendigkeit überprüft. „Unternehmensseitig ist momentan nicht geplant, Expats oder Dienstreisende aus China zurückzuholen“, heißt es.

Der erste bekannte infizierte Deutsche ist ein 33-jähriger Mann aus Bayern. Der Mann habe an einer Schulung seiner Firma Webasto teilgenommen, an der auch eine Kollegin aus dem Werk des Unternehmens in Shanghai teilgenommen habe. Die Frau habe vor ihrer Reise nach Deutschland Besuch von ihren Eltern gehabt, die aus der besonders betroffenen Region Wuhan stammen. Sie sei am 23. Januar wieder zurückgeflogen und habe sich auf dem Heimweg krank gefühlt.

Der Belegschaft in der Stockdorfer Zentrale hat das Management für diese Woche freigestellt, nicht ins Büro zu kommen, sondern zuhause zu arbeiten. Schon zuvor hatte das Unternehmen sämtliche Dienstreisen nach China für die nächsten zwei Wochen abgesagt.

(mit Material von dpa)