Diskussion um Maskenpflicht : Die wichtigsten Antworten zu Schutzmasken

Düsseldorf Österreicher dürfen nur noch mit Schutzmaske einkaufen, auch die Stadt Jena setzt auf eine entsprechende Pflicht. Aber welche Maske schützt wie? Ein Überblick.

Zur Eindämmung der Corona-Krise soll im thüringischen Jena ab der kommenden Woche das Tragen von Schutzmasken in Supermärkten und im Nahverkehr zur Pflicht werden. In Österreich dürfen Kunden bereits nur dann einkaufen, wenn Mund und Nase durch eine Maske abgedeckt sind. Ob so eine Pflicht deutschlandweit eingeführt werden könnte, ist bislang unklar. Am Montag sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, ein solcher Schutz sei „vielleicht eine sinnvolle Ergänzung zu den ohnehin geltenden Hygieneregeln“. Aber welche Maske eignet sich wofür und welche Unterschiede gibt es? Wir haben nachgefragt: