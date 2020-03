In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bis Samstagmorgen auf 684 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin mit. Damit stieg die Zahl der Fälle seit Freitagnachmittag um 45 an.



Nach wie vor gibt es in Nordrhein-Westfalen mit Abstand die meisten Fälle: Dort gibt es laut RKI 346 nachgewiesene Infektionen. In Bayern gab es laut RKI 117 Fälle, in Baden-Württemberg 116.



Das NRW-Gesundheitsministerium meldete am Freitagabend indes 358 Fälle für NRW. Die Zahlen sind nicht immer einheitlich. Vermutlich kamen noch nicht alle Meldungen aus NRW beim RKI in Berlin an.



Am Nachmittag wurde dann bekannt, dass es einen ersten Fall in Wermelskirchen gibt.