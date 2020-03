Für unsere Leser in Brüggen: Das Museum „Mensch und Jagd“ in Burg Brüggen, die Touristikinformation in der Burg Brüggen, die Gemeindebücherei am Kreuzherrenplatz sowie die Jugendtreffs in Born und in Brüggen öffnen vorerst nicht mehr. Neben der Burggemeindehalle bleiben auch das Hallenbad sowie Sportplätze und Sporthallen geschlossen.