Coronavirus im Liveblog : CDU verschiebt Sonderparteitag zur Nachfolge von Kramp-Karrenbauer

Hier kommen zwei Meldungen aus dem europäischen Ausland: In Spanien wird der Spielbetrieb der ersten und der zweiten Liga eingestellt. Die Entscheidung sei am Donnerstag bei einem Dringlichkeitstreffen mit Vertretern des Nationalverbandes RFEF und der spanischen Gesundheitsbehörden in Madrid getroffen worden, teilte die Profiliga mit. Sie gelte zunächst für die nächsten zwei Runden. In Irland bleiben derweil Schulen, Universitäten und Kinderbetreuungseinrichtungen bis zum 29. März geschlossen. Das ordnete die Regierung an. Zudem rät sie, alle Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 100 Menschen und Versammlungen im Freien mit mehr als 5.000 Teilnehmern abzusagen. Sofern möglich, soll von zu Hause gearbeitet werden.