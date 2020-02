Newsblog : Bundeswehr-Soldat aus Köln an Coronavirus erkrankt

In Wesel soll eine Schülerin nicht in die Schule gehen, obwohl es keinen Hinweis darauf gibt, dass sie erkrankt ist. Weil das Mädchen am Wochenende in ein Risikogebiet gefahren sein soll, habe in der Klasse "Verunsicherung" geherrscht. Die Schulleiterin hat daraufhin entschieden, dass das Mädchen zu Hause bleiben soll.