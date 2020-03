Liveblog : Coronavirus breitet sich weiter aus – Italien schließt alle Schulen und Unis

Die Stadt Köln hat erstmals den Krisenstab einberufen, da es inzwischen zwölf bestätigte Fälle gibt. Am Dienstag wurde das Gesundheitsamt über eine positiv getestete, studentische Praktikantin am Rheingymnasium in Mülheim informiert. Die Praktikantin hatte am Karneval im Kreis Heinsberg teilgenommen. Der Unterricht kann am Donnerstag wieder aufgenommen werden. 17 Kontaktpersonen der jungen Frau befinden sich in häuslicher Quarantäne.