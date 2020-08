Infizierte Schüler und Lehrer in NRW : Warum manche Schulen wegen Corona schließen und andere nicht

Am Eingang der Martinschule in Viersen weist ein Zettel auf die Schließung der Schule hin. Foto: Nadine Fischer Foto: Nadine Fischer

Remscheid/Viersen Das neue Schuljahr ist kaum zwei Tage alt und schon werden die ersten Fälle von infizierten Lehrern und Schülern bekannt. Doch nicht alle Schulen werden gleich komplett geschlossen. Wir haben uns das Vorgehen einmal angeschaut.

Wie ist der aktuelle Stand? Eine Lehrerin der Martinschule in Viersen-Süchteln ist zu Beginn der Woche positiv auf Covid-19 getestet worden. Das gesamte Kollegium musste in Quarantäne. Die Schule bleibt vorerst bis zum 28. August komplett geschlossen. Auch in Remscheid ist eine Lehrerin mit dem Coronavirus infiziert. Dort wurde jedoch nicht die komplette Schule geschlossen, sondern lediglich die Klasse der betroffenen Lehrerin und ein weiterer anwesender Lehrer in freiwillige Quarantäne geschickt. Alle übrigen Kinder und Lehrer können regulär am Unterricht teilnehmen.

Wie ist das Vorgehen in der Schule? Das NRW-Schulministerium hat allen Bildungseinrichtungen einen Ablaufplan zur Verfügung gestellt, in dem geregelt ist, wie an einer betroffenen Schule im Corona-Fall zu Handeln ist. Wenn zum Beispiel während des Unterrichts bei einem Schüler oder einem Lehrer Symptome auftreten, die nicht im Zusammenhang mit einer anderen Erkrankung oder Allergien stehen, muss der Betroffene vom Unterricht ausgeschlossen werden und sich bei seinem Hausarzt melden. Bei minderjährigen Schülern müssen die Eltern kontaktiert werden. Zudem müssen alle notwendigen Informationen für eine Nachverfolgung von Kontaktpersonen bereitgestellt werden. Sollte jemand während des Unterrichts die Information erhalten, dass er positiv auf Corona getestet wurde, gelten die gleichen Maßnahmen. „Bei Distanzunterricht wird in der Regel kein Abbruch erforderlich sein“, heißt es seitens des Schulministeriums.

Wer entscheidet über Konsequenzen? Laut NRW-Schulministerium nimmt die Schulleitung Kontakt zum örtlichen Gesundheitsamt auf, das jeden Fall gesondert beurteilt. So auch bei der infizierten Lehrerin und ihrem Kollegen in Remscheid. „Nach den geltenden RKI-Richtlinien gibt es keinerlei Veranlassung dazu, Schutzmaßnahmen für den Lehrerkollegen oder die Schüler einzuleiten“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Es habe zwar aus medizinischer Sicht keine Infektionsgefahr gegeben und die Schutzmaßnahmen seien alle eingehalten worden, dennoch lege man dem anwesenden Lehrer und den 27 Schülern eine „freiwillige Quarantäne“ auf. Zum Ende der Quarantänezeit sollen dann nochmal Abstriche bei den Betroffenen genommen werden. „Das gibt Sicherheit und Beruhigung für ihre Rückkehr in den Schulalltag“, teilte die Stadt weiter mit.

In Viersen stellt sich die Situation jedoch anders da – dort wurde eine komplette Grundschule geschlossen. Zwar hat das dortige Gesundheitsamt keine Schulschließung angeordnet, jedoch hatten weit mehr Lehrerkollegen Kontakt zu der Infizierten. Das Gesundheitsamt hat daher alle Lehrer unter Quarantäne gestellt. Es hatten zwar keine Schüler Kontakt zu der Infizierten, jedoch gibt es schlichtweg aktuell keine Lehrkräfte, die Unterricht geben könnten